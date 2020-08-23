閻奕格（格格）21、22日分別於台中、台北Legacy「2020都市女聲」舞台開唱，首日台中場，師兄動力火車特地前來為師妹站台，除了合唱〈只願與你相愛〉，幽默又健談的動力火車在台上笑話連發聊到停不下來，格格也直呼：「覺得可以一直在台上聊整晚！」台北場則請來人氣火紅的高爾宣擔任嘉賓，兩人首度在大家面前演唱合作歌曲〈愛上現在的我〉，高爾宣頻頻表示當嘉賓很緊張，並俏皮地說：「我在發抖耶」。兩人還合唱了高爾宣的成名曲〈Without you〉，讓全場瘋狂尖叫！

格格一出場就對著台下的粉絲們大聲吶喊：「真的好想你們！」這次音樂會很多粉絲因疫情無法到場，格格特別開直播用溫暖療癒的歌聲演唱〈凝視〉，全場也一起大合唱氣氛溫馨感人。除了自己的歌，格格也翻唱夯曲〈你的情歌〉、〈誰〉，她為了準備這次音樂會，不但每天練唱、練舞，還特別努力練琴，在音樂會上大秀琴藝，自彈自唱陳奕迅的經典歌曲〈你的背包〉、〈十年〉，用她極富感染力的嗓音唱成屬於自己的「格式情歌」。音樂會當天剛好是10年前歌唱比賽總決賽的紀念日，回憶起當時的比賽經過，她發覺當年好勝、凡事衝第一的性格讓她忘了「愛自己」，一路經歷挫折與成長，她反覆在心中問自己：「真正喜歡的樣子是什麼？」，並演唱了蔡依林的〈玫瑰少年〉送給當年的自己，也鼓勵每位還在尋找自己的人。

先前拍攝取材於自己感情經歷的電子舞曲〈Please don′t cry〉MV時，找來舞蹈老師出身的網紅嘻小瓜大跳「不哭舞」，這次音樂會也揪嘻小瓜一起將辣舞橋段搬上舞台，立刻嗨翻全場！嘻小瓜大誇格格跳舞唱現場很厲害，還鼓勵格格朝「新一代唱跳小天后」邁進！常在社群上與粉絲互動的格格，也先在IG上問粉絲們想聽自己在音樂會上唱什麼歌曲，並演唱呼聲最高的熱門歌曲〈路過人間〉、〈太陽〉。音樂會尾聲，格格的圈外男友選在七夕前夕驚喜獻上超大花束，格格也甜蜜回喊：「你是我的太陽，I love you！」並忍著淚水，哽咽感謝粉絲們一路陪伴。

閻奕格昨晚開唱邀來高爾宣擔任嘉賓。（Legacy Taipei提供）

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