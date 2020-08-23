賴清德副總統今天表示，政府積極推動人體生物資料庫，未來，政府會鬆綁法規，編列預算，未來更能籌組一個跨領域的國家隊。蔡英文總統已經公開宣示，政府要成立新的數位發展部，彰顯政府打造台灣成為智慧國家的決心。

賴清德今天上午出席「台灣人工智慧學校北部智慧醫療專班開學典禮」致詞時表示，智慧新時代是未來全球發展的必然趨勢，在這種狀況之下，台灣想要在國際上占有一席之地、保有競爭力，就要看我們是否能妥善運用人工智慧，把產業AI化、AI產業化，甚至要從AI戰略化的角度，落實到AI生活化，從而建立一個智慧國家。

中央研究院長廖俊智在2018年成立了「台灣人工智慧學校」，期使該校成為培養人工智慧人才的搖籃。成立迄今，已培養了6,500多位人工智慧人才，其中約有1千位是醫療界人士，今日又有200多人前來受訓。

他感謝中研院院士孔祥重擔任該校校長，以及科技生態發展公益基金會魏啟林董事長邀請台塑公司、奇美公司、英業達公司、義隆電子、聯發科、友達光電等6家共同贊助，造福所有學員。

賴清德提到，這個智慧醫療專班課程內容，將針對最核心的技術，包括機器學習、智慧醫療等領域，也會有實作與應用學習，相信未來有助於學員們應用在醫療、照護以及管理上，不僅有效提升台灣醫療品質，也可以解決台灣醫療城鄉落差的問題，更能守護國人的健康。

他說，台灣擁有龐大且在全球傲人的健保資料庫，醫療水準非常高，數十年來累積了資通訊產業科技能力，未來如果能妥善運用健保資料庫，串連醫療能力、還有資通訊產業的科技能力，台灣必然有能力走向智慧醫療國家，且定會比其他國家走得穩、走得快、走在前面。

政府積極將資訊技術導入健保應用管理，建置「醫療資訊雲端查詢系統」。國民健康署也持續推動「健康存摺」，讓每一個人都可以透過這個APP，了解自己的健康與就醫情形，希望利用科技進一步保障國人健康，同時也提供最好的醫療服務。

賴清德指出，政府也積極推動人體生物資料庫，衛福部亦開放6大細胞治療項目，未來，政府也會鬆綁法規，編列預算，不論是衛生行政或科技界，大家共同合作，讓台灣醫療能更加進步。未來更能籌組一個跨領域的國家隊，保障國人的健康，也讓產業持續不斷發展。

賴清德表示，總統已經公開宣示，政府要成立新的數位發展部，彰顯政府打造台灣成為智慧國家的決心。至盼未來集結產、官、學、研各界，大家共同努力，打造健康台灣，提升台灣智慧醫療產業的競爭力。

(中時 )