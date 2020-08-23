大陸人民銀行官網23日指出，20日由大陸住房城鄉建設部、人行在北京召開重點房地產企業座談會，研究進一步落實房地產長效機制。會議指出為進一步落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度，將會同相關部門，研擬形成重點房地產企業資金監測和融資管理規則。

根據《中國證券報》報導，之前多位業內專家及券商分析師就已表示，從樓市和土地市場的近期表現看，房地產融資政策存在進一步收緊的可能性。

也有專家表示，近期房地產市場熱度有所上升，部分城市房價出現較快上漲勢頭，土地市場表現活躍。適度調整融資政策，有助於抑制房企激進擴張，防止債務風險積累。在這過程中，一些財務槓桿過高、回款能力較差的房企可能面臨挑戰。

天風證券首席固收分析師孫彬彬指出，隨著經濟恢復，近期一線城市及部分熱點二線城市房價出現明顯上漲勢頭。同時，土地市場持續活躍。一方面說明房企目前資金面並不緊張，另外一方面可能進一步刺激房價上漲預期。而房地產銷售快速恢復，帶動居民中長期信貸持續大規模增加，金融資源被房地產過度佔用的問題或再度引發關注。

(旺報 )