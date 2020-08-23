女浮屍卡淡水漁人碼頭消波塊 遊客釣客驚聲尖叫 14:362020/08/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女浮屍卡在淡水漁人碼頭附近消波塊中（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女浮屍卡在淡水漁人碼頭附近消波塊中（翻攝照片／戴上容新北傳真） 有釣客23日上午11時許，在淡水區漁人碼頭商店街尾端消波塊中發現一具女屍，嚇得緊急向警消報案，警消緊急到場處理，警方表示，該女屍全身浮腫中長髮，死亡多時身上無明顯外傷，身上無身分證件無法辨別其身分，身高約150-160公分，穿著深藍色牛仔短褲，目前遺體已送往板橋殯儀館進行後續處理。 (中時 ) #身分 #報案 #處理 #警消 #釣客 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子溺斃泡水3小時 打撈上岸嚇跑上百遊客 她驚：可能踩過屍體 09:032020/08/22 社會 情人哭哭 颱風攪局 大稻埕煙火活動延期 16:032020/08/22 生活 三重老翁從氣窗想爬進8樓住家 失足慘摔當場不治 13:332020/08/23 社會 豬哥廟公染指年輕女信眾 小巷裡逼吻更伸鹹豬手 她哭喊：不要這樣 16:382020/08/22 社會 暑假水上活動旺季 不慎接觸HPV病毒私密處驚見肉芽 20:542020/08/22 生活 海警發布 淡水漁人碼頭5分20秒煙火取消改期辦理 15:162020/08/22 生活 男連偷3家服飾店辯「夢遊」 跑不贏女店員認栽 11:142020/08/22 社會 3歲娃＋貴賓狗深夜流浪 淡水暖心帥警幫換尿布 15:102020/08/21 社會 年輕媽媽疑想不開帶兩子女尋短 警消破門搶救 13:192020/08/21 社會 砂石車停等紅燈 機車追撞2死 04:102020/08/21 社會新聞 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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