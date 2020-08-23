女浮屍卡在淡水漁人碼頭附近消波塊中（翻攝照片／戴上容新北傳真）

有釣客23日上午11時許，在淡水區漁人碼頭商店街尾端消波塊中發現一具女屍，嚇得緊急向警消報案，警消緊急到場處理，警方表示，該女屍全身浮腫中長髮，死亡多時身上無明顯外傷，身上無身分證件無法辨別其身分，身高約150-160公分，穿著深藍色牛仔短褲，目前遺體已送往板橋殯儀館進行後續處理。

(中時 )