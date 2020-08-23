近日國際指數編制公司富時羅素公告MSCI中國A股的成分股將會發生變動，其中剔除2股，新增150股，並於9月18日收盤後（9月21日開盤前）正式生效。整體來看，富時羅素本次新納入150檔個股中，今年以來有123股上漲、占比82％；從行業角度看，據Wind數據顯示，本次新增標的股票集中在資訊技術、工業和材料行業，市值分佈主要在100至300億人民幣。

業內人士指出，富時羅素旗艦指數受到全球市場認可，因此此次納入大量A股優質標的非常有意義，也標誌著外資對於大陸市場的進一步認可，外資繼續流入的空間仍很大。

國信證券在最新策略報告中指出，從持倉占比來看，外資占比近年明顯提升。A股市場的基本面和估值優勢是吸引外資流入的根本原因，而國際化進程的持續推進和制度的完善，則是催化外資加速流入佈局A股的直接原因。未來國際指數繼續上調A股權重的機率極大，預計將給A股帶來不少的增量資金。

8月21日晚間，富時羅素發布公告表示，富時全球股票指數系列本次新納入150檔大陸A股，其中大盤A股共12檔，中盤A股19檔，小盤A股114檔，以及微盤A股5檔。

(旺報 )