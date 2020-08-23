唐景崧竹聯因彩繪層遺失，造成基底材裸露。本次修護以最小干預的方式處理裸露基底材，以及其上的部份地仗層，填補其彩繪層缺失，並全色完成。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

台南市鄭成功文物館收藏數組清代楹聯，因年代久遠，出現劣化蟲蛀，台南市文化資產管理處委託台南藝術大學團隊花1年半完整修護，初步檢測分析發現，「唐景崧竹聯」彩繪層經多次處理，最原始應為紅底黑字，非現今可見紅底綠字；「朱材哲書聯」黑色刻字下可見藍色彩繪層，初步判斷可能與鄭成功文物館收藏「卯橋別墅」匾（陰刻藍漆）為同一組匾額楹聯，但仍須待進一步分析、研究。

本次計畫與文化部文化資產局保存中心合作，使用反射式傅立葉紅外線光譜(ATR-FTIR)儀器，進一步探究彩繪層的色粉組成，成為文物材料重要分析資料。計畫透過初步科學檢測，如「攝影檢測」、「顯微切片檢測」與結構觀察等，以評估文物情形，分析研擬後續修護對策。

文資處表示，現代文物修護原則講究透過完整文物科學檢測、工藝技法與歷史資料的調查，不進行臆測性修復，以進行最適切的維護措施，減緩劣化進程，呈現文物「真實性」樣貌。透過詳實紀錄完整文物修護的過程及基礎資料，亦可作為後續同類型文物修復、受損處理與後續調查研究之參考依據。

(中時 )