今年金門823砲戰的追思活動，美國在台協會（AIT）首次有處長層級出席，熟悉國安的幕僚分析，這項舉動在美中貿易戰框架下的後疫情時代中具有一定意義，美方釋出正面訊息，雙方關係緊密程度，國人應可深刻感受。更反映出，國民黨發動的政治鬥爭，對於促進台美之間的合作關係，不但沒有幫助，而且很可能還有反效果。

他說，AIT這項舉動在美中貿易戰框架下的後疫情時代中具有一定意義，而可由區域和台灣內部兩個層面來分析。

就區域層次來分析，實際上，當年的823砲戰，除了我國國軍以軍民一體、將士用命，以血淚堅持住前線外，美軍在當時的馳援，無論是第七艦隊或者武器物資的援助，也是當年能守住台海第一線的關鍵力量。

近期中共在南海進行相關軍事行動，共機頻頻跨越台灣海峽中線的挑釁行動，甚至在美國衛生部長Azar訪台之際，共機更是大動作擾台，該幕僚表示，這項高度挑釁的作法，之前便有傳出讓美方很火大，甚至在中國宣傳加大對台威脅時刻，美軍就輪番在南海與東海進行大規模軍演。

他說，美方參與823砲戰追思活動，加上AIT近期不斷透過社群媒體的文章來看，美方釋出的正面訊息，仍是再再強調美國與台灣是「真朋友、真進展」，雙方關係緊密程度，國人應可深刻感受。

就台灣內部的政治層次來看，該幕僚指出，從阿札爾訪台以來，國民黨便不斷操作各種攻擊蔡政府「親美」議題，特別是拿阿札爾的發音大做文章，讓美方感到困擾。甚至，馬英九更提出所謂「首戰即終戰」、「川普不會幫台灣」等荒唐的說法，甚至影射川普輸定了，明年一月拜登就職前幾天中國就會攻打台灣。

但他說，從已經披露的消息來看，無論是雷根號航空母艦戰鬥群的部署，或者是美機兩週至少飛六次等動作，直接間接否證了國民黨的政治操作，也打臉了馬英九的政治口水，更是反映出，國民黨發動的政治鬥爭，充其量只停留在國內的政黨惡鬥層次，並未有區域政治情勢的格局，對於促進台美之間的合作關係，不但沒有幫助，而且很可能還有反效果。

(中時 )