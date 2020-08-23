近日，大陸海事局官網發布了一則航行警告，指出8月24日至9月30日在該片海域將執行實彈射擊演習。

事實上，大陸海南海事局昨日也宣布，24日至29日一連6天，解放軍將在西沙群島永興島北方海域軍演期間禁止船舶進入臨時禁航區，根據公告座標，解放軍南海軍演區域自涵蓋大陸掌控的西沙群島永興島北方海域，總體軍演海域範圍近海南省這麼大，與此同時，已開啟在黃海的軍演。

此外，央視22日亦報導，指東部戰區已於近日組織轟炸機團實施夜間突擊訓練，東部戰區3個集團軍全部在進行實戰訓練。

大陸解放軍在8月於大陸沿海已組織進行了多次演習，分別是8／24-29南海軍演；8／22-26日山東青島至連雲港以東海域大型實彈射擊演習；8／16-17浙江舟山海區岱山水道北面海域實彈射擊訓練；8／16駐港部隊「惠州艦」近日在南海進行軍事訓練；8／14-15東部戰區在台海及南北兩端連續組織實戰化演習；8／11-13浙江舟山島實彈搶灘登陸演習；7／25-8／2雷州半島以西海域組織實彈打靶訓練。

(中時 )