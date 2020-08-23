胡瓜、阿翔近日主持《綜藝大集合》，為迎接七夕情人節到來，特別安排男女互動遊戲「投懷送爆」，讓觀眾感受情人節氛圍，遊戲由兩人坐在兩邊椅子上，指派一位左右跑動，跳上坐椅子的人身上並把氣球壓破，胡瓜自告奮勇報名遊戲，但沒想到主持人們「沒人要」，此時郭婷筠跳出來說要選擇他們，胡瓜看到郭婷筠如此「踴躍」臉發白，阿翔也嚇到腿軟，反應笑歪全場。

只見郭婷筠「重量級」飛奔助跑後，壓在胡瓜與阿翔身上，兩人表情扭曲連喊「不要玩了」，沒想到最後一球兩人都被郭婷筠壓到椅子崩裂，胡瓜直接用爬的逃離現場，搞笑演出讓大家笑到流眼淚。

阿翔（右）玩遊戲大叫。（民視提供）

本周還邀請到一組特別的表演團體「戊己劇團」，這表演團體擅長很多特技的空翻動作，所以節目要以考驗來作為遊戲送給他們，這個遊戲名為跳高挑戰賽，參賽者必須以各種特技的姿勢來挑戰跳高的高度，而藝人也要派代表出賽，每位挑戰者都以特技的姿勢去翻過跳高竿，而且還越跳越高。

(中時 )