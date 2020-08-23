新竹往竹東的快速道路上驚見「滾輪胎」！一名駕駛行駛在路上時，前方突然出現一條輪胎，甚至在內、外側車蛇行滾了近百公尺，駕駛與身旁的女子看到這一幕都嚇傻，「滾輪胎」影片PO上網後，網友紛紛打趣說：「難道是因為農曆7月到了鬼門開。」。

輪胎經過左右蛇行百米後，最後在路邊停下來。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

所幸，這條輪胎後來在路肩停下來，沒有釀成交通意外，可是後方的駕駛與副駕駛座的女子，都被突然出現在前方的這條輪胎，嚇到捏把冷汗。影片中，原PO行駛在快速道路上，這條輪胎從後方超前，不但直行前進滾了好幾公尺，還從外車道往內切，之後又蛇行往外切到路肩，嚇得目擊女子驚呼：「在滾欸！誰的輪胎啊！很強欸！這感覺是大貨車的輪胎。」。

目擊者把這驚人的一幕全被女子錄了下來，這一個輪胎就出現在新竹快速道路往竹東方向的交流道，還大搖大擺的滾近百公尺了，讓目擊這一切的駕駛和女子直呼太好笑了，猜測可能是大貨車遺漏的。

影片一PO上網立即引發網友熱烈討論，有人稱讚輪胎「記得要靠邊停」，也有人說「輪胎沒超速」。另有人笑說「 難道是農曆7月鬼門開，好兄弟「騎」獨輪車上路？」。

(中時新聞網)