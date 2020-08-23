「農村小童繪不繪」頒獎典禮邀請水保吉祥物炒熱氣氛。（王文吉攝）

91歲黃凉妹學畫不到1年，根據老師指導學習畫樹，榮獲老頑童彩繪組佳作。（王文吉攝）

水土保持局南投分局長陳榮俊。（王文吉攝）

水保局南投分局首創老小頑童繪畫比賽，吸引6000多件投稿，其中99件獲獎表揚。（王文吉攝）

農委會水保局南投分局首創「老小頑童繪畫大PK」，吸引6000多件投稿，年紀最小4歲，最年長是91歲黃涼妹，以「樹素描」獲得老頑童彩繪組佳作。頒獎典禮於台中麗寶Outlet Mal舉行，現場還舉辦「農萊市集」與「水保教具闖關」等活動，民眾挑戰體驗，就可獲得摸彩機會，有機票、住宿券等多項大獎與精美禮品。

「農村小童繪不繪」比賽投稿件數共達6284件，經網路人氣票選活動及專家等3位評審評選後，最終決選5組共計99件作品。活動獎勵不僅有獎金、獎狀，還有由多項獎品組合而成的「精質百寶箱」，總價值超過2000元，另加碼贈送每人2張「麗寶天空之夢摩天輪」票券。

繪畫比賽各組前3名的作品於麗寶Outlet Mall二期展出1個月。年齡最高的參賽者90歲黃凉妹學畫不到1年，榮獲老頑童彩繪組佳作，她笑說自己只會「做田」，拿鋤頭沒問題，拿筆猶如千斤重，每周一參加南投埔里關懷據點的素描課，根據老師指導學習畫樹，獲獎很開心。

現場還有「農萊市集」與「水保教具闖關」等活動，民眾只要到活動現場打卡、農村小童粉絲團按讚、進行闖關體驗，就可獲得摸彩機會，有機票、住宿券等多項大獎與精美禮品。

「到麗寶，玩水保！」水土保持局南投分局長陳榮俊表示，透過寓教於樂方式，增添大小朋友學習的樂趣，讓民眾在歡樂中吸收水土保持的概念與知識；另水土保持局協助許多農村發展，吸引年輕人願意返鄉，現場並有農萊市集，推薦農村好吃好玩。

(中時 )