「點亮彌陀光明，照亮世界黑暗。」本願山彌陀講堂住持釋信願率信眾點燈祈福。（王文吉攝）

本願山彌陀講堂舉辦普度念佛超薦法會，今年有1200普桌，規模較往年略為縮水，但信眾贊普依舊踴躍。（王文吉攝）

台中潭子本願山彌陀講堂23日舉辦普度念佛超薦法會，現場擺設1200桌普度品及6000台斤白米的須彌山，場面壯觀。住持釋信願表示，往年均將普度品捐贈12至15個社福單位，今年受疫情影響，民眾認桌減為1200桌，但事先洽詢的社福單位變多，目前已有18個單位登記。

「點亮彌陀光明，照亮世間黑暗。」本願山彌陀講堂舉辦普度念佛超薦法會，住持釋信願率信眾點燈祈福，引領鬼道眾生循燈前來享用。現場6000台斤白米堆置的「須彌山」相當壯觀，還有粽子山、水果山、粿山、壽桃山和饅頭山及素齋熟食等，民生物資有1200普桌。

釋信願表示，往年普度法會有近2000桌普度品，今年受疫情影響，減為1200桌。依照往例，超拔法會後，9成普度品都會捐贈慈善單位或社福團體，過去約12至15個單位會申請，今年需求有增加趨勢，目前已有18個單位洽詢。

疫情影響本願山贊普規模，較往年略為縮水，但參與信眾依舊踴躍。釋信願說明，農曆7月，道教稱為「鬼月」，佛教則稱為「吉祥月」，舉辦中元普度念佛超薦大法會有供佛齋僧、施食鬼神、物資濟貧等三大意義。

(中時 )