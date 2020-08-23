塑膠污染一路向北！黑潮海洋文教基金會自2019年6月至2020年3月，進行沿海塑膠微粒污染最嚴重之台灣東北及西南海域之海水表層塑膠微粒的打撈與分析，發現東北海域塑膠微粒數量遠高於西南海域，夏、秋兩季差距甚至可達20倍！推測夏季採到的塑膠微粒大部分是由台灣西南部漁業活動浮具順著季節性洋流北上，造成其他縣市的塑膠污染。

黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍表示，根據96個檢測數據結果指出，自2019年6月至2020年3月的調查期間台灣東北及西南海域每個測點、季節皆發現塑膠微粒，其中東北海域與西南海域在夏、秋兩季甚至可達20倍之差距(兩季東北海域塑膠微粒含量平均為16.135及13.056個 ／ 立方公尺；西南海域平均則為0.790及0.195 個 ／ 立方公尺)。

溫珮珍指出，尤其在基隆及東北角的檢測點，夏季時每立方公尺海水中就有約25個塑膠微粒，若將水體換算成國際標準游泳池大小，則相當於有5萬多顆塑膠微粒散佈於其中。

溫珮珍說，由於台灣夏季多吹西南風，洋流也以西南流向為主，夏季時東北角海面上可見許多蚵棚竹片、大型保麗龍浮球及碎片，推測夏季採到的塑膠微粒大部分是由台灣西南部北上而來，受到東北角海域的渦流牽引而滯留於此。

每年3至6月為西南沿海浮筏式牡蠣養殖的收成季節，同時也是保麗龍浮具的汰換季節，每年西南沿海牡蠣收成估計需淘汰5萬個保麗龍浮具，保麗龍的發泡塑膠微粒含量夏季也高於其他季節2-8倍，若未妥善處理，可能隨海流漂流與崩解，成為其他縣市的廢棄漁具及塑膠微粒污染。

(中時 )