準高雄市長陳其邁24日將舉行就職典禮，陳其邁表示，按過去慣例會邀請前市長出席，「我也會誠摯邀請韓市長來」。而韓國瑜下午接受本報訪問時指出，自己目前沒有接到電話、不清楚狀況，幕僚是否接到訊息他不了解，但當天已有安排行程、並不會去參加，對於陳其邁邀請，韓僅說，希望他好好建設高雄，祝福他。

陳其邁明日正式就職，上午媒體問到是否邀請韓國瑜參加。陳其邁表示，過去就職典禮邀請歷任市長是慣例，但還是尊重韓市長的意願，他很誠摯地邀請韓市長能夠來。

今日陳其邁「超前部署」進市府聽各局處業務簡報，希望讓新的局處首長盡速跟業務銜接、無縫接軌，能夠立刻解決問題。

另外，22日下午強降雨造成高雄部分地區積水，陳其邁說，現在的市府在代理市長楊明州的領導，現在畢竟他還是代理市長，他也密切注意水情，跟楊明州密集電話聯繫，隨時注意豪雨狀況來做一些應變，不過他強調，因為楊明州現在還是代理市長，要尊重對方職權。

(中時 )