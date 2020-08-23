新加坡歌手NAT健豪，從小就喜歡聽父母唱歌，求學時期曾參加合唱團，20歲的時候報名參加了海蝶音樂舉辦的「非常歌手訓練班」，開始萌生了創作的念頭，如今終於要發行個人首張創作專輯《起飛了》。首波主打〈疼〉是NAT健豪自己最喜歡的一首創作，也是他自身的經歷與感受，他希望以這首歌和每個人共勉，逝去的終將得放下繼續往前，好好地抒發內心的傷痛之後，不要忘記還擁有希望，因為曾經痛過、疼過，更要好好把握每一刻人生的真實感受。

Nat健豪曾於2014年中國好聲音新加坡招募站，自彈自唱進入前六強，而為了能在夢想與現實之間取得平衡，他在駐唱與街頭演唱間奔波之餘，仍不忘精進自己作品的創作，2016年與知名製作人黃韻仁和才華詞人小寒，一同攜手為中國好聲音第二季總冠軍李琦寫出專輯同名主打歌〈笑〉，原本計畫在2020年來台灣發展的NAT健豪，無奈遇上肺炎疫情，一切來台規劃也只能暫緩，街頭演唱與賴以維生的活動演出都遭喊停。

NAT健豪將推出個人首張專輯《起飛了》。（NAT健豪提供）

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