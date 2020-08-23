國泰NBA 3x全台總決賽進入最後壓軸，23日上午特別舉行NBA季後賽直播派對，同時安排公牛後衛懷特，以及騎士後衛塞克斯頓兩名NBA新星進行視訊互動，更跟現場球迷進行小遊戲，分享近況與新球季目標，並跨海替參加國泰NBA 3x的球員打氣。
年僅19歲的懷特，去年第7順位被公牛選中，菜鳥球季就遇新冠疫情的縮水賽季，仍在65場比賽中，繳出場均13.2分、2.7助攻和3.5籃板的優質成績單，懷特表示，「雖然首年進NBA就遇疫情攪局，但我不感到沮喪，反而把握機會加緊練習，替新球季做準備。」
身為騎士二年級生的塞克斯頓，目前已成為球隊重建的重要核心，菜鳥球季繳出場均16.7分、3助攻和2.9籃板的傑出表現，本季得分更飆升至20.8分。他透露，「休季期間會加強跳投能力，增加下個球季的進攻武器。」
塞克斯頓也提到，在騎士日常訓練中，也會加入很多半場三對三對抗賽，除了訓練單打的技巧以外，同時還要注意隊友的狀況進行分球且多溝通，對於在NBA賽場上的攻防兩端都有極大的幫助，也希望台灣年輕朋友可以多參與三對三的活動，推廣籃球文化。
兩位NBA球星也在現場透過視訊鏡頭跟名人與球迷互動，其中「聲林之王」中喜愛籃球的歌手鄭可強，參與了矇眼投籃的環節，第1次戴著面罩投籃，竟在懷特的引導下命中籃框，鄭可強自己也非常驚訝。
他表示，「這個遊戲還真的無法事先練習，其實心情很緊張，不過我心想既然是由NBA的球員指揮，就放心的投吧！果然在Coby的加持下在第3球投進了，矇著眼睛聽見進球後的歡呼心裡升起了莫名的成就感，下次也找幾個朋友來玩一下！」
(中時 )
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