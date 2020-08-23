水尾牽罟班班員們合力將罟網抬上膠筏。（謝明俊攝）

後龍水尾牽罟班放網作業

後龍水尾牽罟班放網作業

為了保存苗栗沿海傳統漁業活動─牽罟，苗栗縣農業處於23日上午，在後龍鎮水尾里海濱舉辦百人牽罟大會，特別商請全苗最後一個牽罟班─後龍水尾牽罟班帶領百餘位民眾一起下海牽罟，雖然沿岸漁獲量逐年減少，導致魚獲不豐，但仍讓民眾體驗早年牽罟活動大夥同心協力的場景。

牽罟活動在早期的苗栗沿海是非常普及的漁業活動，但因時代潮流演進，全苗栗牽罟班現在竟只剩後龍水尾牽罟班一處，其餘牽罟班都因班員老去，無法維持下去而告解散，苗栗縣農業處為了維繫這項傳統漁撈活動，不被中斷，因此，每年的夏末秋初時分，都會在後龍水尾社區海岸舉辦牽罟大會，邀請各地民眾前往親身體驗牽罟。

後龍水尾牽罟班是由班長洪竹勝帶領，23日一早就出現在水尾沙灘，配合當天潮汐早上8點多開始漲潮而進行放罟網作業，再由現場近200名民眾分2邊合力將罟網逐步拉上岸。

每次牽罟前都要焚香、紙錢祭祀海上好兄弟，以保佑魚獲豐厚。（謝明俊攝）

100多名民眾齊聚後龍水尾沙灘體驗牽罟。（謝明俊攝）

23日清晨，水尾沙灘曾下了一場大雨，減輕不少的酷熱，一條粉紅色的中華白海豚，一早就現身沙灘外數10米遠水域，伴隨的牽罟活動進行在戲水不去，引來許多民眾驚喜不已。

據水尾牽罟班班長洪竹勝表示，全台各地近年來都陸續舉辦牽罟活動，來保存這項傳統，但因懂得牽罟的老輩漁民愈來愈少，日前宜蘭羅東還派人前來找他協助製作修補罟網，甚至各地牽罟班都沒有專用的放罟網筏，只剩水尾牽罟班這艘，這艘罟網筏已經歷經3代的牽罟班，是本地牽罟活動重要的工具之一。

整個牽罟活動歷經2個多小時完成，雖然魚獲量並不豐盛，但在場大小朋友都玩得很高興，實際體驗先民合力牽罟的過程，讓這項傳統漁業活動繼續傳承下去。

牽罟魚獲雖不豐，但已讓民眾體驗牽罟樂趣。（謝明俊攝）

(中時 )