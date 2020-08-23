APP藏在某個不易發現的資料夾內。(民眾提供／林心柔南投傳真)

潘女姐姐得知後，氣得在臉書上發文要大家小心。(擷自潘女臉書／林心柔南投傳真)

潘手機被下載監控APP(紅框)。 (民眾提供／林心柔南投傳真)

南投縣1名超商潘姓女員工，18日晚間值班時一名劉姓男熟客稱，要下載手遊有領取邀請禮，潘不疑有他借給劉，不料，事後潘在手機資料夾裡發現「蹤視通」APP，打開發現竟能遠端監視，且該帳號已被劉登入，嚇得趕緊刪除並報警處理。

20歲的潘姓女員工在超商打工，18日晚間值班時一名劉姓熟客向她借手機，稱要下載籃球手遊，說要領取邀請禮等，不疑有他借給劉，歸還後劉給1000元現金作為答謝，但她拒收，後來在手機一處不易發現的資料夾內看到「蹤視通」APP，打開竟能透過手機看到對方相機前後鏡頭所呈現畫面還能收音，且該帳號已被劉登入，嚇得她趕緊刪除並報警。

潘女姐姐得知後，氣得在臉書上發文要大家小心，事後也連繫上劉，但劉否認自己有下載該APP，也說是不是誤按到廣告等，但潘女與姐姐認為，APP藏在某個不易發現的資料夾內，且下載時間就是劉借手機的時間，懷疑劉根本是故意。

回想當時，潘仍心有餘悸、沒安全感，她也與劉約在派出所，希望釐清狀況，如對方坦承，就不會提告，若劉繼續辯解，會提告，由警方調查。警方也表示，已得知情況，會借出派出所空間讓雙方見面，但雙方目前時間未訂，也未接到當事人報案。

(中時 )