海巡署轉獲報後，立即出動陸海空搜救，迄今下午1時許仍未尋獲許男，將持續掌握黃金72小時持續救援。（海巡署提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨日上午10時30分，中央氣象局發布「巴威」颱風海上警報，38歲許姓男子與2名女性友人中午12時許，竟騎車到花蓮清水斷崖附近的海蝕洞探險，抵達後許男甚至逕自戲水，直到下午3時許，同行友人於岸際不見蹤影，撥打電話無人接聽，隨即報案；花蓮海巡署獲報後，立即趕赴失蹤海域搜尋，目前仍尚未尋獲許男。

花蓮消防局下午3時許接獲許男友人通報，指出許男在花蓮清水斷崖北端（台9丁線66公里處）一帶疑似戲水失蹤，且其上身赤裸、下身穿著黑色褲子。

海巡署轉獲報後，立即派遣和平安檢所及第二（沙東）機動巡邏站同仁趕赴現場搜尋，考量許男有溺水可能，同時申請空偵機，調派巡防艇前往進行搜救，和平及和仁消防分隊、新城分局和平派出所等也趕往支援；迄今下午1時許仍未尋獲許男，將持續掌握黃金72小時持續救援。

第八二岸巡中隊副中隊長陳軍堡呼籲，颱風雖逐漸遠去，花蓮東部海域受外圍環流影響，仍有強陣風及長浪發生的機率，請民眾避免前往岸際逗留觀浪，避免憾事發生。

(中時 )