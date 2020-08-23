繼高雄市長補選失利後，昨日台中市和平區長補選，民眾黨支持的候選人張瑞紘又再慘敗。民進黨立委何志偉接受電訪表示，民眾黨主席柯文哲把青年支持當成免費在用，不斷積怨，如今中元普渡到了，迴向普渡就來了。

8月15日高雄市長補選，民眾黨支持的候選人吳益政僅拿到4.06％選票，大敗給民進黨候選人陳其邁70.03％。昨日台中和平區長補選結果出爐，民眾黨支持的張瑞紘也只拿到10％，遠遜於民進黨支持的無黨籍候選人吳萬福49％。

何志偉指出，過去民眾支持柯文哲，是希望有素人能衝擊現有的政治體制，帶著民眾的想法去做政治變革，但這些年下來，發現柯文哲很會講，但不會做。

何志偉說，以前越年輕、學歷越高的人，越支持柯文哲，但柯文哲不停地蹉跎浪費揮霍。年輕人對素人普遍較包容，放寬素人參政者的容錯率，但柯文哲卻沒珍惜把握，以致落得如此下場。

何志偉表示，柯文哲過去說過「連死都不怕還怕什麼」。那個豪情萬千的柯文哲，現在回頭來看，都是包裝話術。柯文哲過去說不入黨，現在又變成黨主席，其實只是為了權位，也不是當初的初衷。

何志偉奉送4個字給柯文哲「莫忘初衷」，但也表示或許柯文哲從來沒有初衷過。因為柯文哲現在每天開口都在罵人。批判監督的工作，應該交給民代，而不是市長或黨主席該做的事。

(中時 )