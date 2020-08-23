水尾牽罟班擁有全國唯一一艘牽罟膠筏。（謝明俊攝）

水尾牽罟班班長洪竹勝帶領著老班員維繫牽罟傳承。（謝明俊攝）

水尾牽罟班最年輕的成員也已60多歲。（謝明俊攝）

「阮一班是全苗栗僅存的最後一班，其它攏散去呀啦！」後龍鎮水尾牽罟班班長洪竹勝掰指一算，他們水尾牽罟班只剩19人，今年初才走了一個94歲的老班員，成員逐漸淍零，洪竹勝擔心再不趕快傳承下去，全苗最後一的牽罟班未來恐將消聲匿跡了。

將近80歲的洪竹勝，加入水尾牽罟班已經是第3代了，這個牽罟班從他阿公就開始加入，班員固定維持20幾人，洪竹勝回憶小時候，整個後龍10幾班，每個牽罟班都要搶早，牽罟規矩，沒有地盤之分，全憑早到先下網，晚到就只能跟著後面等人抓完再下。

早年的牽罟班是一個小型經濟體，班員沒有能力買船出海打漁，就靠大家合力牽罟，所得魚獲除了少部分帶回家加菜，其餘多數都是賣了變現均分後補貼家用，早年沿岸魚獲量好，豐收時一網下來上萬斤，網才拉回來一半，沙灘上已經布滿了魚，還得用畚箕拼命鏟進大竹簍內。

牽罟班的班員是固定的，忠誠度很高，以前年代很少有跳槽，只要班長一吆喝，班員都會自動到齊，各就各位，如果家中真的有事，至少也得派個小孩當代表，班員都會認可，還有牽罟班口中所稱「海腳仔」都是臨時插個花，口頭報名，幹活時不一定認真全程做，但過去人們純樸念情，還是給算一分，完全不計較。

50年代，苗栗沿海北自竹南，南至苑裡，因都是沙岸，所以牽罟班非常盛行，最多時時，全苗栗沿海有幾10的牽罟班，有時一個里因聚落不同，還分出好幾個班，碰到潮流好的時候，迴游魚類大量靠岸，整個沙灘都是牽罟班在作業，盛況空前。

隨著漁撈作業技術工具的進步，牽罟勞力的老化，苗栗沿海牽罟班一一解散，去年，後龍大山地區一支牽罟班解散後，全苗栗竟就只剩後龍水尾的牽罟班了。

據洪竹勝表示，目前全班還有19名班員，最老的班員94歲，今年初才過世，最年輕的2個班員也已60幾歲，後繼無人是牽罟班的最大隱憂，像他今年召集了許久，也只有11名老班員出席，缺席的老班員有事請假，但最大的原因還是沒魚可抓。現在都只能表演一下，讓大家了解什麼是牽罟？再沒人接棒，牽罟班早晚要消失了！

(中時 )