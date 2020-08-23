日前傳出俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）搭乘飛機時疑似遭人下毒，飛機緊急迫降後將他送醫。結果醫院竟然說他的身體並無大礙，「體內呈現無毒反應，僅是血糖太低而昏迷」，但又以「病況嚴重」拒絕讓納瓦爾尼轉診到其他國家治療，目前在德法兩國的協調下，納瓦爾尼已經送到德國柏林接受治療。

根據《BBC》報導指出，20日傳出納瓦爾尼搭乘飛機途中，疑似因為飲用遭人下毒的茶品而中毒，飛機因此緊急迫降在西伯利亞鄂木斯克，將納瓦爾尼緊急送醫救治。而納瓦爾尼的妻子起初還希望能轉院，或是轉介到其他國家治療，但卻遭院方以「病況嚴重」而拒絕。

但經過醫院一日的治療後，醫院卻表示納瓦爾尼體內呈現無毒反應，他在健康上並無太大問題，僅是低血糖而導致昏迷。這樣的結果讓外界十分訝異。而納瓦爾尼的妻子也上書給克里姆林宮懇求放人，醫院一度同意讓納瓦爾尼轉診，連專門醫療團隊與飛機都從德國起飛了，結果醫院又臨時改口說納瓦爾尼「病況不穩定」，再度拒絕讓她轉診。

納瓦爾尼反貪腐基金會主任茲達諾夫（Ivan Zhdanov）表示，警察告訴他，在納瓦爾尼的寫一中發現「致命物質」，他認為醫院拒絕轉診的原因，極有可能是希望拖延到納瓦爾尼體內的致命物質消失。

最後在德國總理梅克爾、法國總統馬克宏的關切下，兩人呼籲俄羅斯政府必須要立刻展開調查，納瓦爾尼還是獲得同意轉診，目前已由德國柏林夏里特醫院（Charité Hospital）收治，而由於納瓦爾尼自20日中毒後就一直昏迷不醒，院方表示將會出動最頂尖的醫療團隊救治，而德國總理梅克爾也下令，讓納瓦爾尼待在夏里特醫院直到康復為止。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)