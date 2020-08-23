近日加州野火肆虐燒毀上百棟建築，約40萬公頃的土地被燒毀，造成至少6人不幸死亡；消防官員22日表示，「全州有超過13,700名消防員投入救災工作，但目前火勢仍尚未完全控制」。加州森林防火廳（Cal Fire）指出，野火持續延燒，和當地高溫以及電擊頻發有關。

加州野火造成至少6人喪生，近700棟建物焚毀。（圖／CAL FIRE CZU Twitter）

加州野火延燒範圍廣泛，燒毀大量建築及林地。（圖／CAL FIRE CZU Twitter）

根據《NPR網路新聞》報導，這場大火延燒範圍包括舊金山灣（San Francisco Bay Area）部分區域，以及舊金山與加州首府沙加緬度（Sacramento）之間的大片土地。加州消防局局長湯姆波特（Thom Porter）在推特上寫道，「最糟糕的時刻尚未過去，預計將有更多閃電雷擊會造成新的災害，大家必須提高警覺，準備好撤離計畫。」

據加州消防局報導，這場大火造成的損失難以估計，預計共有超過10萬人將被撤離到安全地區。索諾瑪縣警長馬克埃西克（Mark Essick），「我們知道許多人（面對野火災害）感到很大的壓力和焦慮感，現階段只能請民眾互相幫助，注意是否有鄰居受困，並隨時保持冷靜。」

而弗雷斯諾市（Fresno）消防大隊長崔西（Jay Tracy）則說道，這場堪稱加州史上規模第二大的「LNU大火」（LNU firecomplex），南端火勢已逐漸受到控制，但預測風勢將會助長大火向西北延燒，酒莊城鎮希爾茲堡（Healdsburg）以及根恩維爾（Guernville）須盡早防範。而相關單位也發出警告，未來幾天將有更多雷擊，預計將引發新一波的野火災害，提醒民眾配合政府政策及早撤離至安全地區。

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(中時新聞網)