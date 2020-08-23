考公務員工作穩定、沒壓力是許多文組畢業生的工作首選。但一畢業馬上考公職比較好，還是先工作再考比較好，引起網友正反兩派論戰。有人認為先考上再說，但也有過來人建議晚點考，以免身在福中不知福，「辭職就好笑了」。

日前有網友在PTT發文詢問，公職是不是越早考越好？像是文組畢業馬上考，既可以早點累積年資，職等還能爬得比較高，「比起在外面工作5、6年甚至10年載浮載沉，工作換來換去來得好」。

對此，網友們分成兩派意見，有一派認為直接考公職就對了，別在外面的私人企業浪費時間，「文組要不從政家裡有礦還能幹嘛？」、「文組真的公務員是相對比較好的選擇」、「私人企業都非常差，只是浪費時間」、「看你個性吧，如果沒很缺錢又很懶散，適合做公務員」、

但也有另一派認為，沒在外面被工作虐過，太早當公務員只會嫌東嫌西，「工作兩三年再去，免得身在福中不知福，辭職就好笑了」、「朋友畢業直接進公職的幾乎都有抱怨，但領比較多就是了」、「考公職這輩子學不到東西」、更有人指出，剛畢業的確比較容易唸書考試，但容易缺乏人際關係和社會歷練而適應不良，因此越想往上爬越需要不同經驗加成。

(中時新聞網)