台南東山青農林紹俸推廣龍眼土窯文化，舉辦體驗活動。（林紹俸提供／劉秀芬台南傳真）

台南東山青農林紹俸推廣龍眼土窯文化，舉辦體驗活動。（林紹俸提供／劉秀芬台南傳真）

台南東山青農林紹俸推廣龍眼土窯文化，舉辦體驗活動。（林紹俸提供／劉秀芬台南傳真）

台南東山區以古法烘焙龍眼乾已有上百年歷史，青農林紹俸3年前回鄉接手經營家裡的龍眼園，為保留傳承土窯景觀與龍眼產業文化，23日舉辦龍眼土窯烘焙文化推廣活動，東山國小10多位學童報名參加，體驗採龍眼、剪枝、入灶、翻焙等工作，直呼好辛苦。

43歲的林紹俸原在高雄科技公司工作，有感家鄉人口老化，決定返鄉從農，將家裡4分地龍眼園擴增到10分地，並申請社區營造計畫，希望利用林安里番仔厝老家的50年的老焙灶寮，推廣龍眼土窯焙灶文化，讓大家更認識東山這項傳統技術與文化。

23日的活動除了有東山國小10多位學童參加，也有從台南市安南區遠道而來的一家人，其中73歲的阿嬤因為愛吃龍眼乾，因此想親眼見證龍眼乾的烘焙過程與做法。

林紹俸說，龍眼季是一年最忙最累的時候，土窯一次可烘1200台斤新鮮龍眼，烘好後只剩400台斤龍眼乾，去年因為龍眼沒有收成，今年龍眼價格不錯，龍眼乾依照大小顆分級，每台斤可賣250元至180元。

林紹俸除安排參加者體驗烘龍眼的全部流程，從採果、剪枝、檢粒、入灶、烘焙仔細講解，下午更請到台北大學助理教授王淳熙介紹東山龍眼窯文化景觀及烘焙文化，希望藉由活動，推廣東山的特殊文化景觀。

(中時 )