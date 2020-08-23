許多人力銀行的徵才訊息出現薪資不透明的現象，台北市勞動局長陳信瑜提醒，薪資未達4萬元，禁止在網站上刊登「薪資面議」，違者最高可罰30萬元；「就業服務法」部分修正後，明文規定職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示貨告知求職民眾薪資範圍。

徵才訊息常見薪資不透明的現象，許多企業刊登薪資面議，但面試後才發現薪資未達4萬不符，或底薪加獎金才有4萬以上，這些情形都容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

陳信瑜說，為避免出現爭議，企業在徵才資訊揭露採定額（月薪3萬元）、區間（月薪32000至35000萬）或最低數額（月薪38000以上）等方式，不過區間的薪資不宜超過5千，以免區間過大失去公開揭示的用意。

勞動局表示，「經常性薪資」是指受僱員工每月可得的工作報酬，包括「本薪」與「按月給付的固定津貼」及「獎金」，但不包括加班費、年終獎金、三節獎金及差旅費等，雇主在招募時，應清楚說明薪資4萬元以上，是否包含本薪與獎金，以免產生不必要的誤解。

(中時 )