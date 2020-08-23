柯佳嬿與許光漢出席《想見你》座談會。（盧禕祺攝）

許光漢出席《想見你》座談會。（盧禕祺攝）

柯佳嬿出席《想見你》座談會。（盧禕祺攝）

柯佳嬿與許光漢和兩位編劇一起出席《想見你》座談會。（盧禕祺攝）

許光漢因主演《想見你》人氣暴漲，走紅兩岸三地，除了狂接10個廣告代言，四月中旬前往大陸拍攝電影《你的婚禮》，並受邀擔任湖南衛視《快樂大本營》嘉賓，他日前返台剛結束14天居家檢疫，約5天前剛解除隔離正式出關，23日與柯佳嬿出席《想見你》座談會，兩人已經近四個月沒見面，被問私下有沒有聯絡，柯佳嬿笑回：「我封鎖他了，搞什麼啊！那麼紅！」

電視金鐘獎26日即將揭曉入圍名單，《想見你》是今年口碑與收視討論度最高的台劇，被問是否有所期待？他先說「期待編劇入圍、得獎，也希望導演入圍、可以得獎」，至於男主角獎項，「不敢想，平常心，本來就沒有說一定要入圍，我已經因為這部戲得到很多關愛和肯定，得到大家喜愛就已經足夠」。媒體開玩笑追問「那如果顏毓麟入圍你沒有呢？」他說希望顏和其他演員都入圍，一旁的柯佳嬿彷彿和媒體一樣都聽不下去他的場面話，開玩笑回他：「但如果只有你入圍，我會生氣耶！」

戲約、廣告代言不斷，存款簿是否也倍數成長？許光漢低調表示沒有特別計算，都是經紀公司處理。之前曾說過賺了錢要幫家裡還房貸，他也再次表示，有能力一定希望能幫家裡做這件事。去年以前還沒接過廣告代言的他，被問今年到底接了廣告代言？他說「謝謝各大品牌喜愛，有人找我就代言」，至於身為「國民男友」是否會很難談戀愛？經紀人立馬「偶包」上身秒吐「謝謝大家」跳出來阻擋提問，許光漢則回說「還好啦！還是做自己」。

被問起大陸工作際遇，許光漢說，拍戲就是大同小異，主要是講話方面的腔調問題，他盡量讓自己克服，「 他們有請發音老師，現場跟大家一起講話也會耳濡目染，不知不覺學他們」，至於上實境秀，他說自己不是緊張，只是個性本來就慢熱、平常話也沒那麼多，不過在那個環境很舒服，很簡單、鄉村的感覺，去了就是融入其中。

剛出關約5天的他說起隔離生活，就是運動自主訓練，以及把平常因為工作沒看到的電影和劇補齊，也看點書，想做的事，時間過得滿快。之前因為工作很滿、休息時間不充裕，也終於可以好好睡覺，最長睡了18小時，中間只起床吃了點東西又繼續睡。出關後他第一個見的對象是家人，第一件做的事是去跑步，接下來的工作都還在南，除了一些零散工作，有時間可以稍微放鬆，他想去踏青、到大自然走一走， 希望一次待個兩星期。

之前傳出大陸也將翻拍陸版《想見你》，兩位主角與製作公司都表示「好像是誤會」，至於電影版，製作公司透露正在籌備劇本，但要有好的故事才會推出來給大家，主要演員也都會在。

(中時 )