有近百年歷史的蘇澳燈塔，高度只有9.7公尺，是全台最矮的燈塔，宜蘭縣文化局月初前往現場勘查，認為燈塔具有歷史、藝術、科學等價值，文化局指出，如經主管機關同意提報，經審議等程序，蘇澳燈塔最快在半年後可以成為縣定古蹟。

建於1927年的蘇澳燈塔現由交通部航港局管轄，因位於軍事管制區內，外人難窺探其貌，航港局近期整修蘇澳燈塔，公有建築逾50年歷史須文資評估，文化局與專家前往現場勘查，從歷史意義、燈塔高度等因素評斷，認為蘇澳燈塔具有文資價值。

文化局指出，蘇澳燈塔在蘇澳軍港最東側岬角，設有水晶燈光，高度只有2層，造型也是少見的四方形燈塔，雖然歷史將近百年，但燈塔還有在運作，有委員在勘查後，都呼籲航港局應該要提報燈塔為文化資產。

蘇澳燈塔具有文資價值，但前往燈塔途中的住宿、辦公值班空間不具文資價值，文化局認為，雖然其他設施物不具文資價值，但可列為再利用的必要設施，以整修為原則。航港局表示，會按照文化局的建議來整修，也會配合文化局提報為文化資產。

(中時 )