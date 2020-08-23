擔任「知的財產振興協會」IPPA駐台代表的日本籍男子羽部康裕，依著作權法、商標法及相關國籍條約，取締盜版AV並提告，不料引發商家不滿，遭4名台籍男子持球棒毒打圍毆，案發後向士林法院提起告訴，同時求償200萬元，士林地院審理後除對4名惡徒判刑3到4個月有期徒刑，另須賠償30萬元。

據判決書指出，羽部康裕指控賴姓男子任職的情趣用品店販售盜版光碟，疑似引發賴男不 滿，花費15萬元找來楊姓男子等人，埋伏在羽部康裕辦公室附近，伺機持球棒對他圍毆，導致羽部康裕右前臂、雙大腿多處挫傷，身心受創，羽部康裕再遭不測，向法院提告求償200萬元。羽部康裕認為，是賴男任職的情趣用品店老闆，花錢買凶打他，一併對他提出告訴。

法院審理後依照傷害罪等罪嫌，判處賴男、楊男等4人3到4個月有期徒刑，但因沒有足夠的證據證明是賴男的老闆花錢雇用打手，最後判定賴男等人須賠償精神撫慰金30萬元。

(中時新聞網)