「水上救生協會」自掏腰包買14萬救生艇（水上救生協會提供／戴上容新北傳真）

淡水沙崙海域海域暗藏激流，中華民國水上救生協會駐點超過20年，把關民眾安全，淡水水上救生會長洪秋藤表示，每年夏季的5月到9月加強輪班巡邏，會員們近日自發性以一人一萬元捐款，購買要價14萬的救生船艇為救援任務上投入更好成效。

淡水救生會22日舉行普渡拜拜，在地議員陳偉杰，鄭宇恩，蔡錦賢，淡水區區長巫宗仁區長，新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝大隊長，淡水滬尾分隊長吳泊諭至協會参加普渡及視察海域狀況，並關心本會救生器材需求。

洪秋藤補充，協會過去有三艘救生船艇，其中一艘老舊不敷使用，設備上不足，大家才會有自己集資購買的想法，另外救生協會成員不只是志工，還會開班，訓練想要學救生技能的民眾，幫忙考取救生員證照。

洪秋藤說，每年夏季海邊人潮洶湧，沙崙海水浴場現被列為危險海域，卻常有民眾想要下水遊玩，協會秉著人溺己溺的精神，14位會員自願捐款購買救生器材IRB救生艇、一台沙灘車以及中古吉補車，方便協會會員在海邊協勤防溺救災。

(中時 )