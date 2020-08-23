由大陸導演管虎執導的戰爭電影《八佰》近日上映後，據燈塔專業版數據顯示，截至8月20日，《八佰》點映票房已破2億元（人民幣，下同），刷新之前《西遊記女兒國》創下的1.79億元點映票房紀錄。據大陸國家電影專資辦數據顯示，截至8月20日，全大陸電影票房已超10億元、逾3300萬人次觀影，全國影院復工率超83％，電影行業的回暖速度超出預期。

據《光明日報》報導，整體來看7月20日影院正式復工以來，全大陸的電影市場包括單日票房、影院復工數、影院復工率等呈現出積極態勢，其中7月20日至8月20日影院復工首月總票房已超10億元、總場次達到474萬場，同時影院復工率也超過83％。

而且由於過去一個月市場複市的特殊階段，上映影片數量也創歷史新高達到90部。截至目前，電影院復工1個月的單月票房冠軍前三分別為《八佰》（點映成績2.33億元）、《哈利·波特與魔法石》（1.34億元）和《多力特的奇幻冒險》（1.33億元）。

市場信心逐步恢復的同時，其他大型製作影片也在悄悄定檔。8月25日，大陸國產片《我在時間盡頭等你》、《蕎麥瘋長》和進口片《小婦人》將同時進軍七夕檔。

(旺報 )