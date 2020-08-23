紐約洋基因為對手大都會出現新冠肺炎感染者而停賽，暫掛傷兵的牛棚投手布瑞騰(Zack Britton)認為今年球季的競爭必然失衡，他對美媒SNY說：「如果我們要求的是完美的競技平衡，我認為今年是不可能達到的，因為有麼多規定和生病的人。」

太空人後方的訓練基地23日被驗出1位新冠感染者，他們下令關閉整個設施，由於那裡目前和球隊隔離，賽程未受影響，但不知何時才能再開放。大聯盟本季已有37場比賽被疫情耽誤，還被迫採用雙重賽只打7局、延長賽突破僵局的特殊規定，競爭的平衡絕對和以往不同。

例行賽60場已經很短，而且有些球隊還可能打不完。布瑞騰是洋基的工會代表，他說工會有討論過打不完該怎麼辦。「我認為應該以勝率來排行，畢竟大家都犧牲很多來復賽，對於那些出事情的球隊，他們的球員若因此無法參加季後賽並不合理，他們理當享有相同的機會。」

目前積欠比賽最多的紅雀隊8勝8敗，進度最快的球隊已經打到29場了。布瑞騰對洋基的狀況還能接受，「整體來說我們的賽程相當順利，只遇到兩次停賽(費城人與大都會)，我很意外沒有碰上更多麻煩。」

(中時新聞網)