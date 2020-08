美國總統川普的大姊瑪麗安(Maryanne Trump Barry)一向不在鏡頭前評論弟弟的執政表現,不過一份秘密音檔卻透露了這位前法官對川普的真實看法,瑪麗安私下曾痛批川普「不讀書」又「謊話連篇」,而且做人「毫無原則」,一生中最大成就是經歷5次破產。

綜合美國版《太陽報》(The U.S. Sun)、《紐約時報》(New York Times)、英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,自川普執政以來,高齡83歲的親大姊瑪麗安就盡量避免公開談論弟弟的執政表現,不過《華盛頓郵報》(Washington Post)22日公開從川普姪女瑪莉(Mary Trump)那裡取得的秘密音檔及逐字稿,透露了這位資深聯邦退休法官私底下對川普的真實看法。

這份長達15小時的音檔分別錄下2018至2019年間,瑪麗安和瑪莉之間的多次私下對話。一份錄音中,瑪麗安痛批川普「毫無原則」,而且還連說了2次「沒有」,川普的所作所為只是在取悅他的基本盤,談到川普的粉絲時,瑪麗安甚至脫口而出,「我的老天,如果你有宗教信仰、你想幫助別人,拜託不是這樣做。」

另一次對話中,瑪麗安砲轟川普整個執政任期中都在說謊,似乎非常看不慣他對推特的執著以及謊言,「他該死的推特推文和謊言,我的老天啊」,「我說話太隨意了,但妳知道的,故事一直在變、毫無準備,這些謊話,我的天啊!」

談到川普的邊境政策時,瑪麗安不同意他的兒童移民政策,認為川普沒讀過她在司法案件中寫過有關移民的意見,她甚至進一步談論川普的才智,描述川普「不讀書」,瑪莉接著問川普「讀過什麼書」,瑪麗安直率回答,「沒有,她不讀書的。」

在另一段對話中,瑪麗安還原了曾經和川普進行的一段對話,證實川普只看福斯新聞(Fox News),甚至困惑姊姊為何不看福斯。瑪麗安說,某次川普反覆詢問她是否會看福斯新聞,瑪麗安回答沒有,因為自己很少看電視,川普顯得相當驚訝,「那妳都在做什麼?」她告訴弟弟自己喜歡閱讀,川普明顯更困惑了,「妳都讀什麼?」瑪麗安回應「書」,川普又再度反問,「妳不看福斯?」

川普姪女瑪莉在新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man)中爆料,川普找槍手代考才成功進入賓州大學(University of Pennsylvania)著名的華頓商學院(Wharton School)就讀,如今瑪莉的消息來源曝光,一份2018年11月的音檔中,瑪麗安在和姪女談話的過程中大爆料川普找槍手的陳年往事,她形容川普以前就是個「淘氣鬼」,她幫他寫作業,帶著川普開車繞著紐約市,就為了讓他有大學念,「在進入福坦莫大學(Fordham University)一年後他進入賓州大學,因為他找人幫他代考。」

在另一次對話中,瑪莉詢問川普一生中有哪些成就是靠自己能力達成的,瑪麗安直言「他有5次破產」,瑪莉回應,「說得對,他確實是靠自己達成這些成就」,瑪麗安回應,「沒錯,他是,你不能相信他。」

(中時新聞網)