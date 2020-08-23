美國總統川普的大姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）一向不在鏡頭前評論弟弟的執政表現，不過一份秘密音檔卻透露了這位前法官對川普的真實看法，瑪麗安私下曾痛批川普「不讀書」又「謊話連篇」，而且做人「毫無原則」，一生中最大成就是經歷5次破產。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，自川普執政以來，高齡83歲的親大姊瑪麗安就盡量避免公開談論弟弟的執政表現，不過《華盛頓郵報》（Washington Post）22日公開從川普姪女瑪莉（Mary Trump）那裡取得的秘密音檔及逐字稿，透露了這位資深聯邦退休法官私底下對川普的真實看法。

這份長達15小時的音檔分別錄下2018至2019年間，瑪麗安和瑪莉之間的多次私下對話。一份錄音中，瑪麗安痛批川普「毫無原則」，而且還連說了2次「沒有」，川普的所作所為只是在取悅他的基本盤，談到川普的粉絲時，瑪麗安甚至脫口而出，「我的老天，如果你有宗教信仰、你想幫助別人，拜託不是這樣做。」

另一次對話中，瑪麗安砲轟川普整個執政任期中都在說謊，似乎非常看不慣他對推特的執著以及謊言，「他該死的推特推文和謊言，我的老天啊」，「我說話太隨意了，但妳知道的，故事一直在變、毫無準備，這些謊話，我的天啊！」

談到川普的邊境政策時，瑪麗安不同意他的兒童移民政策，認為川普沒讀過她在司法案件中寫過有關移民的意見，她甚至進一步談論川普的才智，描述川普「不讀書」，瑪莉接著問川普「讀過什麼書」，瑪麗安直率回答，「沒有，她不讀書的。」

在另一段對話中，瑪麗安還原了曾經和川普進行的一段對話，證實川普只看福斯新聞（Fox News），甚至困惑姊姊為何不看福斯。瑪麗安說，某次川普反覆詢問她是否會看福斯新聞，瑪麗安回答沒有，因為自己很少看電視，川普顯得相當驚訝，「那妳都在做什麼？」她告訴弟弟自己喜歡閱讀，川普明顯更困惑了，「妳都讀什麼？」瑪麗安回應「書」，川普又再度反問，「妳不看福斯？」

川普姪女瑪莉在新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）中爆料，川普找槍手代考才成功進入賓州大學（University of Pennsylvania）著名的華頓商學院（Wharton School）就讀，如今瑪莉的消息來源曝光，一份2018年11月的音檔中，瑪麗安在和姪女談話的過程中大爆料川普找槍手的陳年往事，她形容川普以前就是個「淘氣鬼」，她幫他寫作業，帶著川普開車繞著紐約市，就為了讓他有大學念，「在進入福坦莫大學（Fordham University）一年後他進入賓州大學，因為他找人幫他代考。」

在另一次對話中，瑪莉詢問川普一生中有哪些成就是靠自己能力達成的，瑪麗安直言「他有5次破產」，瑪莉回應，「說得對，他確實是靠自己達成這些成就」，瑪麗安回應，「沒錯，他是，你不能相信他。」

(中時新聞網)