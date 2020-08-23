魏阿嬤18歲時離開雲林，北上打拼，經歷婚姻失敗獨力扶養小孩成人，因她早年離家，且謀生有利有限，魏阿嬤現在只希望好好的賣地瓜，能有餘裕回雲林陪陪自己的老母親；台北縣獅子會長許俊乾及南台灣小姑娘高瑞屏21日上午11時前往三重區新北平安站，為寒士及單媽發聲並贊助中秋活動「時來運轉」手錶。

人安基金會新北平安站常年服務寒士、貧困的弱勢，讓他們免於受餓受凍，幫助其自立生活，台北縣獅子會會長許俊乾暨全體獅友，及南台灣小姑娘高瑞屏，對平安站在寒士及單媽服務極為有感，冠名贊助中秋活動「時來運轉」手錶，21日上午11時前往新北平安站為寒士及單媽發聲。

魏阿嬤表示，平安站辦理的活動，張子文站長都邀請我參加，現在夏天生意比較差一些，但也不是只有我這一攤，全台的地瓜媽媽應該都不是很好，所以也歡迎大家可以到人安基金會的官網訂購冰地瓜，讓像我們這樣的媽媽們能度過這個夏日。

人安基金會新北平安站表示，今年的「寒士慶中秋」以「時來運轉」為主軸，活動當天特別增加了手錶，送給參與活動的寒士，「守時」是良好的工作態度表現，希望在底層打拼的他們，不要因為遲到而失去僅存的一些工作機會；許俊乾會長表示，獅友們齊心協助冠名，讓各界一同共襄善舉，還請各界一同多多幫忙，把愛傳出去，一起做公益。

(中時 )