立法院長游錫堃今日出席活動致詞表示，去年斷裂的南澳大橋，是20年前擔任宜蘭縣長任內所發包。曾有人質疑當中有弊案，但當時台北市土木建築學會理事長余烈在第一時間就發表看法列出3點原因，有如老子道德經「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。」這就是土木建築學界專業。

游錫堃今日至台大會議中心出席「社團法人台北市土木建築學會」及「社團法人新北市土木建築學會」會員大會，包括余烈、新北市土木建築學會理事長蔡榮根及多位會員出席到場，現場約50人。

游院長指出，土木建築學界都需要參加高考及格通過才能執業，很多人考試是當公務員，很多企業界的董事長也不一定是高考及格，但是土木建築學界就有很多高考及格的董事長，每一位都是社會頂尖人物，讓人非常敬佩。

游院長說，學會和協會功能不同，學會主要是理論的探討，非常不簡單，這種追求進步的精神更是社會的典範。老子道德經：「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。」就是這樣的精神展現。

游院長表示，自己14歲開始務農，16歲會插秧算是出師，他非常瞭解務農的辛勞。近年來氣候變遷和溫室效應都跟人類的碳排放量很有關係，有機不用化肥就是友善地球，才能讓地球和人類生活久一點。

(中時 )