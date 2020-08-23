孫鵬日前為兒子孫安佐主演的電影《粽邪2》齊上衛視中文台《歡樂智多星》節目宣傳。主持人胡瓜首次與孫安佐見面，看到他壯碩的身軀，立刻做起健身動作，笑說：「果然名不虛傳」，問及孫安佐拍電影會不會聽導演的話？他認真回答說：「導演的話我當然會聽」，孫鵬聽接著問：「那我的話你會不會聽」？孫安佐說：「參考就好」，完全不給爸爸面子，孫安佐還補槍表示接下電影時完全沒跟爸爸討論怎麼演，讓孫鵬無語。不過父子鬥嘴歸鬥嘴，2人一起搶分時，相互擊掌緊握對方的手，互動熱血有如好友。

孫安佐在《粽邪2》演出的角色為直播主，笑說跟現實差不多，一樣很鐵齒。對於兒子沒跟演戲資歷深厚的爸爸孫鵬討論怎麼演，孫鵬幫兒子緩頰說到這一代的小孩不一樣了，孫鵬也表示自己不只在電影中也有演出，還曾經偷偷去劇組關心孫安佐拍攝狀況，事先完全不敢讓兒子知道，就怕打擾他的演出，一直等到孫安佐收工回飯店時，再現身跟他說說話幫他打氣。胡瓜追問孫安佐有無看過爸爸演的戲，孫安佐毫不掩飾的說孫鵬參與演出的電影《角頭》，是他唯一有看的戲，其他的都沒看，他還說到：「爸爸在裡面很酷，是唯一我認同的電影，其他的就算了」。本集內容將於今天8月24日(一)晚上7點播出。

(中時 )