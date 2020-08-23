南蘇丹西南航空公司（South West Aviation）一架貨機23日在首都朱巴（Juba）附近墜毀，造成機上4名乘客和3名機組員罹難，僅一名女乘客倖存且健康狀況良好。

從網路上的畫面看到 飛機墜毀現場還有濃煙不斷竄升，機首已被燒成焦黑，另外包括引擎和螺旋槳的部分也是不斷冒出黑煙，根據《Africa Aviation News》指出，這架載送補給品和大筆現金的貨機，起飛沒多久墜毀，機體殘骸現場還有大筆鈔票散落一地，吸引大批民眾局及圍觀拍照甚至忙著撿錢，而驚魂未定的生還者，被晾在一旁沒人理會！

事故發生後，南蘇丹運輸部長尤爾（Madut Biar Yol）也淺網現場勘災並表示，貨機於23日上午起飛後不久，就墜毀在朱巴市國際機場以西約7公里的卡邁魯地區（Kameru）。他在接受法新社訪問時透露，「機上有8人，包括5名乘客和3名機組員，僅其中一名乘客倖存，且她的健康狀況良好。另外4名乘客和3名機組員罹難」。據報導稱，機組員是俄羅斯人，乘客全都是南蘇丹人。

出事的是機齡已久的安托諾夫AN-26型貨機，根據報導指出，由於發生事故的西南航空公司多數的班機年份已高，加上零件取得不易，修繕部分難以週全，2018年，這家公司也曾發生過空難事件，導致17人死亡，南蘇丹總統基爾因此宣布，凡是機齡超過20年以上的客機禁止載客。

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(中時新聞網)