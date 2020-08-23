繼網路串流媒體愛奇藝被祭出「愛奇藝條款」，現在傳出網路電商淘寶台灣也因陸資疑慮遭經濟部鎖定，且正進行審查，最快本周定奪，若認定屬陸資，恐被迫退出台灣市場。

淘寶在台登記投資商雖為英商克雷達，分析克雷達股權結構，陸資佔比也不超過30%，但外界早就質疑克雷達「假外資、真陸資」，且背後大股東阿里巴巴更受大陸實質控制。據了解，經濟部投審會正就淘寶台灣進行實質審查，盼盡快釐清相關疑點，最快本周內有結果。

為防堵陸資，經濟部日前修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，禁止大陸OTT（Over The Top、網路串流媒體）業者透過代理形式登陸台灣，9月3日起實施。台灣逾200萬用戶可繞到海外跨境收看，姑且不論實質影響為何，已嗅出政府政策方向。

淘寶台灣在台業務龐大，雖掛英商，但背後與阿里巴巴的關係密切。一旦投審會審查否決，淘寶台灣勢必得放棄電商業務，屆時一堆已簽約的廠商恐被迫下架，影響程度遠甚愛奇藝。

(中時新聞網)