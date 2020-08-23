民眾黨主席柯文哲今天到嘉義市小旅行，受到民眾歡迎。（廖素慧攝）

柯文哲稱許吳慧玲參選里長補選，是邁出民眾黨扎根嘉義市的第一步。（廖素慧攝）

台灣民眾黨扎根嘉義，台北市長兼黨主席柯文哲23日到嘉義市，議長莊豐安、副議長蘇澤峰餐敘，為2022地方選舉探路，他說，雖然第1次推人選參選嘉義市的里長補選失利，但已經讓大家開始認識民眾黨了。

柯文哲說，民眾黨雖然最近幾次選舉失利，但就是一個開始，希望能拓展為民眾服務的機會，目前正尋覓設立黨部的地點，也有參選過里長補選的吳慧玲在地為大家服務，他認為政治為民服務就就像他在台大醫院服務病患一樣，都是不分黨派顏色的。

針對最近彰化縣衛生局主動採檢新冠肺炎無症狀者，遭中央疫情中心啟動政風調查，中央、地方因疫調不同步而吵翻天，台北市長柯文哲說，疫情是專業問題，讓專業的人解決，政治人物都閉嘴，台灣現在就是太政治化了。

柯文哲說，這次來嘉義市搭低底盤公車小旅行，希望認識嘉義市的優點帶回台北，還有就是多認識新朋友，因而邀請議員餐敘。

議長莊豐安說，歡迎民眾黨主席柯文哲率黨部祕書長謝立功、立委蔡璧如等人來嘉義，聽取在地議員的建議，對嘉義的政治生態有更進一步認識，也了解嘉義民主聖地的特性，歡迎其他各政黨來嘉義，民眾黨應該也有機會推出人選參加地方基層選舉。

(中時 )