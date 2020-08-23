台北市長柯文哲妻子陳佩琪經常在臉書撰文，卻也多次被質疑「干政」，引發不小爭議。網紅四叉貓（劉宇）稍早表示，他爬了一下陳佩琪的粉專，發現只要陳佩琪貼自己的照片圖檔都很正常，但貼新聞的截圖照片都超小、超模糊、超低畫素，幕僚快去教一下她怎樣才能截出高畫質的新聞畫面！四叉貓的反應讓許多網友也因此被逗笑！

陳佩琪今年6月曾批評衛福部長陳時中防疫搞雙標，境管標準不一，為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任若用這種態度防疫，換她這種沒專業的來都行。這番話引來批評，更多次與民進黨北市議員簡舒培隔空互槓。

陳佩琪8月初也曾在臉書指出，中央部會首長有些是需純熟經驗和高度專業知識的，具任命權者就該依這些條件來挑人，所挑之人政治性格應該少一點，專業高一點，才是合適的人選，把政治性格帶入個人的專業領域中最要不得。這番話被外界解讀是暗指陳時中。對此，柯文哲表示，下一次應該帶她出去就沒時間寫臉書，在家裡閒閒就開始寫臉書。

四叉貓稍早則在臉書指出，他爬了一下陳佩琪的粉專，他說其實對陳佩琪沒特別好惡，所以以前也沒特別去看過，只是剛才有人在塗鴉牆上分享文章，他就順手點進去爬了幾篇，然後發現一件事，也就是陳佩琪貼自己的照片圖檔都很正常，但貼新聞的截圖照片都超小、超模糊、超低畫素，他更呼籲幕僚快去教一下陳佩琪，怎樣才能截出高畫質的新聞畫面。

(中時新聞網)