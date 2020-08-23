第17屆菁英盃暨花蓮縣第34屆王母盃籃球賽，108學年UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍世新大學，今天在公開大專女子組季軍戰經過延長賽以70比65力退北市大珍珠會，不過除了主力表現穩定之外，替補選手還待磨練，讓教頭何正峰很頭痛。

雖然贏球，賽後世新大學仍在場邊討論許久，何正峰表示：「這是場沒有喜悅的勝利，因為球員沒做到要求，前一場和北市大全龍隊打完後，像是不會打球了一樣，一些低年級球員經驗不足、穩定性差，往往換上來就把前面打下的領先浪費掉，全隊還待磨練，希望在11月聯UBA開打時能能準備好。」

世新大學現在由陳育緹擔任隊長，這不是她球隊生涯第一次接下隊長重任，卻是壓力最大的一屆隊長，「有一半是因為上季UBA冠軍的成績，也擔心球隊狀況，因為我現在是球隊最大的，也只能透過和教練等比較年長的前輩請教。」

陳育緹也和教頭何正峰一樣不滿意球隊表現，她指出，球隊身材也不輸其他隊，主要是心理，「我們表現不該只有這樣，可以領先到雙位數，卻也會將優勢浪費掉，有些學妹也已經大二了，應該要能頂上來。」

陳育緹認為球隊場上要再有更多溝通，並且要強化內心，要有像之前隊友林蝶那樣一站上球場就會讓對手畏懼的氣勢，未來UBA新賽季期許可以再拚進4強、放眼冠軍寶座。

(中時 )