吳宗憲23日主持中天綜合台《小明星大跟班》，談到好友兼容易文創旗下藝人辛龍近日取消9月初在台南的公益演出，吳宗憲表示：「他們斡旋得不好，可能要問Judy。」辛龍是否至今走不出來？他回應：「哀莫大於心死，女朋友要走的話不用留，如果你是個有膽識的男友直接轉身，祝福你，他想在你身邊，他永遠都會在。」一番話意有所指。

吳宗憲被問到辛龍是否提出解約表示：「跟那個無關，台灣最屌的經紀公司就是容易文創，一個新人進到公司抽10％，那人就是小鍾，他開銷都算公司的，而且還是20年前。」他回應辛龍現況，「他有他的狀況，後來貼文，我不便置喙。」他坦言幾年沒進公司，二女兒將公司管得很好，「她是老子的管理方式，沒有做事，在公司才領六位數」。他認為公司就在那裡，有緣分就來，最近即將啟動新計畫，與網紅簽約3000小時，其中他也占了300小時。

吳宗憲坦言現況，「現在非常虛弱，每天都覺得渾渾噩噩。」他感嘆，「他也是家裡遭逢巨變，我唯一能說的，就是跳出來吧！Judy也幫忙很多，對媒體每多講一句話就是傷害自己。大家都勸過（辛龍），來探班也不要，但你不要，難道所有人都得求著你嗎？現在是怎樣？」至於辛龍若解約是否需要違約金，他回應：「不要違約金！憲哥那麼有錢，都是我在付出，他跟Judy討論就可以。」至於是否仍關心辛龍，他坦言：「我氣力一而鼓，再而衰，現在是竭。」

吳宗憲感嘆，「成功不在我，失敗好像都在我，離開沒關係，就跟打麻將一樣，要給人家搬風的機會。」他認為對藝人好的最大原因，就是因為自己也是藝人，「現在疫情嚴重，只有我們家漲薪水」。這周三金鐘獎入圍名單公布，他笑說：「希望可以多點生日禮物，有沒有都開心，誰入圍、誰得獎我都開心，我的節目入圍跟得獎全台都不會有意見，原因就是本來就該得獎，只是評審口味不一樣，我不強求。」他當天8點才會出席典禮，「有6個心愛的人要幫我過生日，女朋友，怕吵起來6個一起來，開玩笑！」

(中時 )