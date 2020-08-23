根據黑潮海洋文教基金會調查發現，沿海廢棄物如發泡塑膠(保麗龍)於夏季調查時的佔比明顯高於其他季節，推測可能與西南沿海養殖漁業有關，基金會呼籲地方政府積極落實廢棄保麗龍浮具的管理及系統性建立台灣海域基礎資料，以數據來有效推動限塑。

日益嚴重的海洋廢棄物問題近年來不斷升溫，黑潮海洋文教基金會自2019年6月至2020年3月針對四季塑膠微粒調查，除了夏季以外，其他季節主要還是以硬塑膠(一次性餐具、電子產品、交通工具等)占比最高，經由排水管、下水道、河川逕流等流入海洋，經過長期日晒、海浪拍打而逐漸裂解為無所不在的塑膠微粒，並進入食物鏈影響海洋生態及人體健康。

黑潮海洋文教基金會說，除了保麗龍浮具，其他常見漁業廢棄物如材質尼龍的廢棄漁網等也能應用循環經濟模式回收再製，改變生產與消費的線性模式，讓產品的生命終點不再是廢棄物，創造一個封閉的塑膠價值鏈。

黑潮海洋文教基金會指出，雖然2018年環保署提出限塑政策，然而具體的執行及改變則在所有消費者及企業身上，使用者應透過改變舊有使用習慣、企業轉變思維並改變提供服務的方式，落實源頭減量的目標。

而中央政府可編列經費與人力進行全台海域海洋廢棄物相關調查，整合政府海洋權責機關如海委會、環保署、漁業署等及其他學術研究單位，透過長期調查累積台灣海域基礎資料，系統性了解台灣海洋廢棄物實際狀況，以充足數據來有效推動限塑政策和落實源頭管理。

(中時 )