行車糾紛上演全武行 警到場全逮捕 15:532020/08/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方逮捕行車發生糾紛男子。(圖／翻攝自畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（23）日中午12時40分許，新北市中和區中山路、民享街口自小客車駕駛20歲黃姓男子與機車騎士31歲葉姓男子險發生擦撞，黃男與同車2名友人下車與葉男理論，雙方一言不合，在快車道上大打出手，甚至各持球棒互毆，路過民眾見狀馬上報警。 警方逮捕行車發生糾紛男子。(圖／翻攝自畫面) 中和警分局獲報，立即出動快打部隊火速趕抵，見在場4人怒氣未消，持續互相叫囂，警方將所有人一併逮捕，由於騎士葉男多處擦挫傷，送往醫院包紮後已無大礙。偵訊後，4人均以聚眾鬥毆罪及傷害罪嫌移送法辦。 (中時 ) #逮捕 #男子 #騎士 #報警 #部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 海上喋血 陸籍船長自投羅網遭押 04:102020/08/23 社會新聞 福特新任執行長法利 拚自駕車轉盈 重整計畫拯救福特 04:102020/08/23 全球財經 殘忍狙殺海盜影片瘋傳 大陸籍船長入高雄港遭逮捕羈押 21:502020/08/22 社會 客廳、廚房狂飄屎味 全聯商品被激推「永生難忘」 11:442020/08/23 生活 NBA》前尼克後衛威金斯 今年多次被逮捕 08:242020/08/23 體育 母子凌晨口角 他大喊「我不想活」自囚廚房開瓦斯引爆 11:552020/08/23 社會 詐騙車手臨櫃領錢 銀行通報逮3人 12:192020/08/23 社會 颱風攪局 雙北煙火秀延期 04:102020/08/23 地方新聞 男連偷3家服飾店辯「夢遊」 跑不贏女店員認栽 11:142020/08/22 社會 閻奕格淚崩曝10年前衝動 男友甜送花束示愛 14:072020/08/23 娛樂 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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