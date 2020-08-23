今（23）日中午12時40分許，新北市中和區中山路、民享街口自小客車駕駛20歲黃姓男子與機車騎士31歲葉姓男子險發生擦撞，黃男與同車2名友人下車與葉男理論，雙方一言不合，在快車道上大打出手，甚至各持球棒互毆，路過民眾見狀馬上報警。

警方逮捕行車發生糾紛男子。(圖／翻攝自畫面)

中和警分局獲報，立即出動快打部隊火速趕抵，見在場4人怒氣未消，持續互相叫囂，警方將所有人一併逮捕，由於騎士葉男多處擦挫傷，送往醫院包紮後已無大礙。偵訊後，4人均以聚眾鬥毆罪及傷害罪嫌移送法辦。

(中時 )