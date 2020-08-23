副總統賴清德23日到林口長庚醫院，出席醫院醫療人工智能核心實驗室與台灣人工智慧學校開學典禮。賴清德說，該學校針對人工智慧最核心的技術，有時做與應用學習，有助於學員應用在醫療、照顧及管理，也可以解決醫療城鄉落差問題。

賴清德到林口長庚全程不公開、未接受媒體採訪。院方說，長庚醫院醫療人工智能核心實驗室與台灣人工智慧學校自2018年起共同主辦「人工智慧醫療專班」，第三期課程自23日展開，每周日在林口長庚研究大樓國際會議廳舉行，至9月27日結束，共6堂課程。

長庚醫院醫研部郭昶甫主任表示，今年的課程重點包括人工智慧和機器學習概論、深度學習與卷積神經網路的理論與實務、電腦視覺方法與應用、音訊語音與文字處理應用，以及人工智慧醫療應用等。最後一堂課將進行醫療實作案例分享。

賴清德說，台灣有龐大且在全球傲人的健保資料庫，政府也建置「醫療資訊雲端查詢系統」。並由國民健康署推動「健康存摺」，讓民眾可以透過這個軟體，了解自己的健康與就醫情形。

賴清德又補充，蔡英文總統已經公開宣示，要成立新的數位發展部，彰顯政府打造智慧國新的決心，並集結產、官、學、研，打造健康台灣，提升台灣智慧醫療產業的競爭力。

(中時 )