貼近在地議題，學甲圖書館成立寵物主題書區。（台南市學甲圖書館提供／劉秀芬台南傳真）

貼近在地議題，學甲圖書館成立寵物主題書區。（劉秀芬攝）

貼近在地議題，學甲圖書館成立寵物主題書區。（劉秀芬攝）

暑假期間，各圖書館推出多種活動，吸引大小朋友走進圖書館，推廣閱讀，台南市學甲興建動保園區議題近來引發眾多意見，圖書館趁機以寵物為主題成立專區，希望讓民眾多認識動物、了解動物行為，民眾到圖書館借書時，看到主題區的推薦書籍，才發現原來圖書館有這麼多好書。

台南市學甲圖書館每個月都有一個主題專區，由館員依時事或在地特所、在地需求規畫，上月推出旅遊主題書展，因暑假正逢出遊旺季，因此借閱量大增。

而學甲圖書館借閱量，暑假期間也可能因防疫期間民眾減少外出，因此把書借回家看，而跟狗有關的書籍借閱量，比去年同期多出上千本。

最近學甲區正進行動保園區興建評估，地方贊成、反對兩派人馬論戰，為了讓民眾更認識流浪動物，館方以寵物為主題，把館內30多本有關貓、狗寵物的孩童繪本、相關書籍，都放置服務台旁專區，讓借書民眾一進圖書館就可以看到。

學甲圖書館館長陳妙芬表示，圖書館成立主題書區，不僅要貼近地方特色，符合民眾需求，也希望能有教育意義，讓民眾增廣見聞，增加知識，此次寵物主題專區也是她們的嘗試之一。

(中時 )