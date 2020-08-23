生態學校行動團隊鼓勵孩子們透過不同管道進行發表與擴散，影響更多人，圖為孩子們創作塗鴨牆來慶祝世界地球日。（曹婷婷攝）

循環經濟、友善生態是全球關注議題，來自全國百餘位關心環境教育、SDGs聯合國永續發展目標、循環經濟及ECO School生態學校推動現況的校長主任和老師，23日齊聚虎山實驗小學，展開9場次專業對話。

主辦研討會的虎山實小校長林勇成表示，此項全國性研討會己連續辦理5年，學校展現老師帶著孩子實際行動，進行發表與分享，以六年級為例，實際完成一檔謝師宴，背後精神是友善土地，土地帶給我們食物，並邀企業界、民間組織和國中小一起，藉由各界不同努力下，把友善環境理念擴散到家庭、社區。

其中，黑松教育基金會出錢出力，不只贊助研討會，更因為認同ECO SCHOOL生態學校系統友善環境的核心理念，每年撥款100多萬推動黑松「綠＋校園計畫」，協助學校結合對土地的關懷與家鄉在地特色的發展，導入台美生態學校認證，讓黑松能夠有系統地協助學校完成改造。

教育局長鄭新輝親自出席給來自全國各地的教育夥伴們勉勵。鄭新輝說，12年國教新課綱強調素養導向課程，不僅要讓孩子學到知識，更要具備良好態度及能力，跨領域教學是推動重點之一，虎山實小以《虎光山色，童夢森林》 ECO School特色課程，參加「未來教育，台灣100」徵選，師生透過課程與教學而延伸的友善環境具體行動獲得評審團高度肯定，從全國437件專案中脫穎而出，獲得「未來學校」殊榮。

鄭新輝表示，聯合國ECO SCHOOL生態學校系統在歐美各國實踐多年，核心精神是友善環境，透過12個PATHWAY路徑～「能源、水資源、氣候變遷、交通、學校土地、資源回收與廢棄物、健康生活、健康學校、生物多樣性、海洋、森林與永續食物」，討論產生具體的環境行動，進而實踐友善環境的理想。

ECO SCHOOL生態學校系統有二個主要特色，一是以孩子們為主角來組成的生態學校行動團隊，二是每個學校可以自由選擇推動的路徑。

台南市積極鼓勵學校透過生態學校認證，營造友善的校園環境，目前已有20多所學校獲得認證，總校數全國第一，虎山實小更榮獲二面代表最高榮譽的綠旗，正朝向聯合國永久綠旗學校努力。

林勇成說，跨領域學習、帶領孩子主動關懷環境並能具體行動是大家認同且關心，透過研討會發表、分享與對話，深化SDGs、循環經濟、ECO School在教育現場具體實踐可能性，與國際連結的教育創新，讓我們能帶領孩子們走出去，也讓世界看見台灣在環境教育上的努力。

此次研討會主題是12年國教跨領域教學研討會，發表團隊成員包括台南企業藝術文化基金會、黑松教育基金會、台灣公民實踐教育學會、台南市環境教育輔導團、屏東長榮百合、台南後甲國中、新北八里國中，大家都是自發性前來，熱情與用心實在令人感動。

(中時 )