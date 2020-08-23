大陸國家主席習近平在23日表示，要加大努力推進長三角區域發展，為大陸著力推動國內市場發展的一部分。

綜合陸媒報導，習近平在安徽調研期間，召開推進長三角一體化發展座談會，中共中央政治局常委、國務院副總理、推動長三角一體化發展領導小組組長韓正出席座談會。

習近平表示，在目前全球市場萎縮的外部環境下，大陸必須集中力量辦好自己的事，發揮國內超大規模市場優勢；長三角區域要吸引海內外人才和企業，形成新發展格局。

他又說，對上海及長三角一體化高質量發展，乃至大陸社會主義現代化建設具有戰略意義，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，要繼續做好上海自由貿易試驗區臨港新片區建設工作，充分發揮試驗田作用，推動上海國際金融中心建設，支持長三角和全國經濟高質量發展。

習近平於會上表示，三省一市要集合科技力量，聚焦積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節，盡早取得突破，要支持一批中小微科技型企業創新發展。

習近平又說，長三角區域城市要堅決防止藉機炒作房地產，堅持房子是用來住、不是用來炒的定位，落實長效機制，確保樓市平穩健康發展。

(工商 )