TikTok母公司字節跳動23日表示，該公司將會於美東時間24日正式起訴川普政府。字節跳動批評，美國政府不遵循法律程序，起訴川普政府是要確保法治，確保TikTok用戶獲得公正對待。

字節跳動在微信公眾號發放聲明指出，近一年來，公司懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判，為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，公司宣布正式通過訴訟維護權益。

路透社較早前則引述消息人士報導，川普第二道行政命令不受司法審查，字節跳動計劃起訴的理據是，川普在第一道命令中引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），並沒有遵循正當程序。

另外，對於川普同時禁止微信交易，美國一群微信海外版WeChat用戶，日前已在三藩市聯邦法院起訴美國政府。相關用戶認為，禁令影響WeChat美國用戶工作，和與中國親友接觸，禁令有違美國憲法保障之公民權利，而川普政府亦表提供證據，顯示微信威脅美國國家安全。

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