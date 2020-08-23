吳克群日前上公視《36題愛上你》，宣傳新專輯《你說 我聽著呢》。他回顧剛出道時辛酸，曾窮到身上僅餘25元過聖誕，那年聖誕節，有朋友約他出門，但身上只剩下25塊，當時尋思「假如坐公車去，我就沒辦法回來」。當晚買了草莓麵包、養樂多過節，他表示，這過程都不覺得慘，直到回家路上遇到福音團發糖果的小妹妹，他被分了顆酸梅糖，當下掩面直說「怎麼那麼慘，外面甜甜的，但裡面都是酸的」；Sandy聽了說「是糖酸，還是心酸都分不出來」，唐綺陽也說「真的是很演藝圈！外表光鮮亮麗，但裡面充滿辛酸」。

吳克群國中就立志當歌手，但發完第1張專輯後就與公司解約，之後邊創作、找尋自我，曾長達2年沒工作，還去打工扮大頭偶賺生活費。走過低潮，成為知名歌手，吳克群近期以「社會小說影音計畫」為概念，訪問8個有故事的人並寫成歌；唐綺陽問他「你已經成為自己，並且能夠關懷他人，有回到初心的感覺嗎」？吳克群形容「寫歌的時候會有一刻，全身起雞皮疙瘩、手心冒汗、腋下流汗，它可能是你靈魂打開一下下、關起來」，也認為自己歷經波折人生「終於可以感受到對方打開的那一下下」。

當年吳克群一句「5年內要超越周杰倫」引起熱議，回首過往，他在節目上說「在2000年一代的所有男歌手，我相信百分之九十九都想，只是我敢講出來，而且我努力在做」，但也曾因此「陷在這個思維裡，那成為一個心魔」；近5年、10年，吳克群發現「世界不只如此」，認為創作的過程能夠經歷到「起雞皮疙瘩」的感動時刻才是重要的，也說現在的創作「絕對超越我之前所做過的所有東西」。

現場吳克群還虧炎亞綸說「你現在已經是砲王了、開砲之王」，卻被炎亞綸掀吳過去也曾開砲說過「明星都是衛生紙，用過即丟」；炎亞綸忍不住問「你真的覺得我比你大砲？」。吳克群解釋說「我們最終都是會消失的，但做的作品會留下來，我認為還是我們做的事情比較重要」，炎亞綸忍不住說「你這太哲學了」。《36題愛上你》每週一至三晚間9點，於公視首播；播出後在公視＋、Yahoo TV、myVideo等影音平台上架；而隔週二與三也在平台上進行網路直播搶先看。

(中時 )